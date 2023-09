Calcio | Buffon - Donnarumma | ' duello' sui social della Figc

Gianluigie Gianluigi Donnarumma , passato e presente dell'Italia tra i pali, sono i protagonisti di un appuntamento social voluto dalla FIGC . Il neo - capodelegazione e il portiere della Nazionale ...Voglia di entrare in campo No, ho preso la decisione di smettere perché ero saturo del, e ... Parlando poi della sua nuova veste di capo delegazioneha spiegato: "E' molto piu' bello e ...Un autentico passaggio di testimone fra numeri uno, conche ha appena chiuso con ilgiocato per intraprendere il nuovo incarico, succedendo al compianto Gianluca Vialli. "Non è stato ...

Italia, Donnarumma: «Da Gigi ho imparato tutto». Buffon: «Ero saturo del calcio, felice di essermi ritirato» ilmessaggero.it

Il numero uno del Psg dovrà mantenersi al top della forma e della concentrazione per continuare a difendere la porta azzurra e potrà contare sui consigli di uno che quei pali li conosce bene: ...'Voglia di entrare in campo Sono felice della mia scelta' FIRENZE (ITALPRESS) - La sfida di sabato prossimo fra Macedonia e Italia 'la vivrò ...