Calcio | Bolivia cancella le principali competizioni dopo scandalo corruzione

Il presidente della federcalcio della, Fernando Costa, ha annunciato lo stop al massimo campionato a causa di un gravissimo ...in modo sereno e come riferisce lo stesso numero uno del...... ma ha perso tutte quelle successive: 0 - 2 con l'Iraq, 1 - 2 con l'Oman, 1 - 2 con il Venezuela e 1 - 2 con la. La possibilità di un debutto con sconfitta per l'ex ct azzurro viene valutato ...Pallone(LaPresse) - calciomercato.it'Terremoto' calcistico in. La Federcalcio ha deciso di annullare i due campionati della stagione per - appunto - presunte gare truccate e ...

Ultimo'ora: Calcio: Bolivia cancella le principali competizioni dopo ... La Svolta

La Paz, 6 set. (Adnkronos) – I due principali tornei di calcio professionistico della Bolivia sono stati cancellati a causa delle indagini su presunte partite truccate. La Federcalcio boliviana (Fbf) ...In Bolivia è stata ufficializzata la sospensione di tutte le competizioni calcistiche, compresi i campionati di prima e seconda divisione, a causa di uno scandalo relativo al calcioscommesse e ...