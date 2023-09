Cagliari | riprendono gli allenamenti | le condizioni degli infortunati

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le ultime sulledei calciatori delin vista della ripresa della Serie A. Tutti i dettagli Di seguito il report pubblicato dal. REPORT –gliin vista della gara di domenica 17 settembre contro l’Udinese: la squadra si è ritrovata questa mattina ad Assemini. La seduta è iniziata con esercizi di attivazione in campo. A seguire circuiti tecnici e possesso palla, a chiudere l’allenamento lavori di tipo aerobico. Hanno lavorato in personalizzato Petagna, Desogus e Pavoletti. Parzialmente in gruppo Mancosu. Terapie per Capradossi, ancora alle prese con un fastidio al polpaccio destro. Domani, giovedì 7, in programma una doppia seduta. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

Il Cagliari si ritrova questa mattina ad Asseminello per riprendere gli allenamenti. Dopo il ko di Bologna, tre giorni di riposo Come riportato da L'Unione sarda, c'è la sosta, ma il Cagliari si