Bullismo | via libera unanime della Camera | testo unico passa al Senato

Ultimo'ora: Bullismo: via libera unanime della Camera, testo unico ... La Svolta

Roma, 6 set (Adnkronos) – La Camera ha approvato all’unanimità il Testo unico che ha riunito le proposte di legge dei Gruppi parlamentari sulle norme di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. I sì ...Via libera unanime dell'Aula della Camera alla proposta di legge bipartisan che contiene disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il testo, approvato a ...