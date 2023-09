Bullismo | “Basta bullo io ballo” | presentata al Senato la campagna antiviolenza

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Carmen De Gironimo, presidente dell’associazione Emotional & More, ha ideato e presenterà presso ilil progetto contro ilintitolato “Io– Lo sport cura, la violenza oscura”,di sensibilizzazione sulla consapevolezza delle emozioni nello sport allo scopo di prevenire atti di violenza e di. Il comunicato: L’evento è in programma mercoledì 13 settembre alle ore 18:00, su invito della Senatrice Daniela Sbrollini. Emotional & More promuove il progetto “Io– Lo sport cura, la violenza oscura”, che ha come obiettivo principale la sensibilizzazione nei confronti dele più in generale della violenza. Ideato da Carmen ...

Emotional & More promuove il progetto 'Bullo Io Ballo " Lo sport cura, la violenza oscura', che ha come obiettivo principale la sensibilizzazione nei confronti dele più in generale ...Emotional & More promuove il progetto "Bullo Io Ballo " Lo sport cura, la violenza oscura", che ha come obiettivo principale la sensibilizzazione nei confronti dele più in generale ...Per giocare la schedina del Million Dayscegliere una sequenza di 5 numeri, compresi tra 1 e ... ghiacciaio dimezzato in 25 anni Ultime notizie CyberZONe Caterina Murino, da vittima di...

«Basta bullo io ballo»: lo sport cura la violenza oscura arriva in Senato La Gazzetta del Mezzogiorno

Carmen De Gironimo, presidente dell’associazione Emotional & More, ha ideato e presenterà presso il Senato il progetto contro il bullismo intitolato ...Carmen De Gironimo, presidente dell’associazione Emotional & More, ha ideato e presenterà presso il Senato il progetto “Basta Bullo Io Ballo – Lo sport cura, la violenza oscura”, campagna di ...