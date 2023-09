Bullismo | alla Camera sì unanime alla legge Istituita la Giornata del Rispetto | dedicata a Willy Monteiro

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Laha approvato all’unanimità lacontroe cyber. Il testo, che ha riunito le diverse proposte dipresentate dai gruppi parlamentari, passa ora al Senato. Nel corso della discussione è stato anche approvato un emendamento che prevede l’istituzione delladel. La ricorrenza cadrà il 20 gennaio, nel giorno del compleanno di, il ragazzo di 21 anni ucciso a Colleferro in un brutale pestaggio per aver cercato di difendere un amico in difficoltà. L’approvazione dellae l’omaggio all’esempio di, al quale è stata anche conferita la Medaglia d’oro al valor civilememoria, arrivano a tre anni ...

... un riconoscimento al Dirigente scolastico di un ruolo più incisivo e strutturato per la gestione di episodi diche coinvolgono gli studenti, anche segnalando i casi più graviProcura ...E' un esempio per combattereradice il; spesso la parola rispetto in una narrazione ormaiGomorra viene utilizzata impropriamente per ottenere una posizione di supremazia. Al ...... che, grazie al coordinamento epresenza diretta del comandante della stazione tifernate, ... dele anche del cyberbullismo, che minaccia soprattutto i giovanissimi utenti delle ...

Roma, 6 set. (askanews) - L'aula della Camera ha approvato con 262 voti favorevoli e nessuno contrario il testo unificato delle proposte di ...Il bullismo "non è un gioco, non è uno scherzo: è violenza. Con la proposta di legge oggi in dirittura d'arrivo alla Camera ...