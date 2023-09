Bufera Sinner | la notizia lascia a bocca aperta | tifosi infuriati

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dopo l’eliminazione dagli US Open per Jannikcontinua il periodo no e sta valutando come muoversi nei prossimi giorni. Gli ultimi giorni per Janniksono stati caratterizzati dall’eliminazione dagli US Open che è arrivata per mano di Alexander Zverev negli ottavi di finale. Il tedesco si è imposto sull’italiano con un 3-2 (6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3) che ha concluso così lo Slam a stelle e strisce per, forse un po’ troppo in anticipo rispetto a quanto isi aspettavano. Il periodo ‘no’ per l’atleta classe 2001 continua perché secondo alcune recenti voci si troverebbe di fronte ad un bivio che lo mette di fronte ad una scelta importante per il suo futuro prossimo.propende verso il rifiuto alla Coppa Davis: le sue condizioni fisiche Secondo quanto riportato dall’ANSA, ...