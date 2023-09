Bubu ha trovato casa | il cane del senzatetto Tiziano Birra morto a luglio esce dal canile

Oggi i nuovi proprietari sono andati a prenderlo: il lieto fine a due mesi dalla scomparsa del clochardFuori da Casa Italia il fidoEvani, il preparatore dei portieri Giulio Nuciari, mentre l'altro ... Le dimissioni di Mancini sono una sconfitta per il calcio italiano che avevaun ...Oggi i nuovi proprietari sono andati a prenderlo: il lieto fine a due mesi dalla scomparsa del clochard

Bubu ha trovato casa, il cane del senzatetto Tiziano Birra morto a ... LA NAZIONE

Arezzo, 6 settembre 2023 – Dopo due mesi dalla morte di Tiziano Birra, il senzatetto trovato senza vita nella sua roulotte parcheggiata nel resede di una scuola in via XXV Aprile, il suo cane Bubu, un ...Bubu ha finalmente trovato una famiglia. Dopo molte settimane di attesa, dopo la sofferenza per l'addio al padrone, il cagnolino ha finalmente una casa e l'affetto di due persone che lo coccoleranno e ...