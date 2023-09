(Di mercoledì 6 settembre 2023) Enricoe la moglie Flora sono a Venezia, città in cui sono ospiti per via del festival di cinema, e suisi divertono con video sarcastici. “Stiamo per lasciare questa bellissima città in mezzo all’acqua, diciamo così”, esordisce nel video, sfottendo ironicamente la laguna. “Questa bellissima città che si chiama… Come si chiama? Lugano? Ah no, Venezia. Mi stavo confondendo. Questo come si chiama? Ponte dei sospiri… Oppure Ponte dei sospesi… O di Equitalia”. Accanto a lui, la moglie ride e gli fa da spalla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico(@enrico) Il video non è però piaciuto a tutti. Tra i tanti commenti di chi chiede al comico romano le prossime tappe del tour, qualcuno fa notare un ...

Brignano, ancora polemiche sui social: lui risponde a un haters TPI

Tra i protagonisti dei pettegolezzi di quest'estate ci sono stati Enrico Brignano e Flora Canto. Il motivo I due comici, legati ormai da dieci anni, non si trattengono mai quando serve rispondere all ...