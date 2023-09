Breda | «Onana e Sommer? Entrambi sviluppatori di gioco»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’Inter ha cambiato tanto in estate, con ben dodici acquisti fra cui tutti i portieri. Il titolare è ora, sostituto di, e l’allenatoresostiene che non cambi molto sulla manovra. IL CAMBIO – In vista del derby Inter-Milan, l’allenatore Robertoa Sportitalia valuta i portieri: «Da una parte c’è Mike Maignan, dall’altra c’era Andrée ora. Sono tuttidi, fin dall’inizio: ormai funziona così, in un calcio che va sempre più sull’intensità, sui riferimenti e sugli uno contro uno devi per forza creare alternative utilizzando l’unico giocatore libero, che è il portiere. È rimasta l’idea di fare solo fase difensiva, ma è un calcio che si fa fatica a proporre». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ...