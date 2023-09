(Di mercoledì 6 settembre 2023) Almeno 21sono morte a causa delextratropicale che ha colpito lo Stato del Riodo Sul, nel sud del. Lo ha confermato il governatore Eduardo Leite precisando che 15senza vita sono state ritrovate nella sola città di Mucum. Come mostra il video, ai vigili del fuoco sono intervenuti per salvare lerimastea causa delle alluvioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Sto seguendo con apprensione e dolore le notizie che giungono dal Rio Grande do Sul dove unextratropicale ha causato lutti e distruzione. Una sciagura che sentiamo come fosse avvenuta ...Nel sud delunsta mettendo a dura prova la popolazione . Sarebbero almeno 21 le persone morte nella regione di Rio Grande do Sul . Il governatore della regione ha parlato del "peggior bilancio" ...Almeno 21 persone sono morte a causa delextratropicale che ha colpito lo Stato del Rio Grande do Sul, nel sud del. Lo ha confermato il governatore Eduardo Leite precisando che 15 persone senza vita sono state ritrovate nella ...

Brasile, ciclone sul Rio Grande do Sul: persone intrappolate nelle case a Lajeado Il Fatto Quotidiano

VIDEO : Piogge torrenziali hanno colpito almeno 60 località dello stato del Rio Grande do Sul, provocando 21 vittime. "Il peggior disastro mai avvenuto nello stato a causa di un evento climatico", ha ...Sono migliaia le persone sfollate dopo il ciclone che si è abbattuto nel sud del Brasile. Secondo un bilancio provvisorio sono 21 i morti registrati ...