Brandizzo | Salvini a RTL 102 5 | Chi ha sbagliato pagherà | ma quel modo di lavorare non è la consuetudine

..., è stato ospite di Non Stop News, su RTL 102.5, in compagnia di Enrico Galletti e Giusi Legrenzi, per discutere degli ultimi accadimenti politici e di cronaca. 'Ciò che è successo a...Aumentano controlli e sanzioni. Sulla strage di: se nel pubblico qualcuno ha sbagliato paghi. Mai proposto la candidatura di Vannacci alle Europee Il cosiddetto decreto Caivano sarà in Consiglio dei ministri giovedì 7 settembre. "Conto ...Per l'incidente ferroviario di, dove hanno perso la vita 5 operai, "quello che posso garantire è che chi ha sbagliato ... Così il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteoa proposito ...

Incidente ferroviario Brandizzo, Salvini: "Chi ha sbagliato pagherà" Adnkronos

Dice Salvini senza tradire l’ombra di un dubbio a Rtl 102.5. Matteo Salvini commenta la strage di Brandizzo: “Chi ha sbagliato pagherà” Nella sua intervista a Rtl 102.5, il vicepremier ha modo di ...Il vicempremier Matteo Salvini, durante un'intervista a Rtl 102.5., si è espresso su delinquenza minorile e sicurezza sul lavoro in merito al prossimo Cdm.