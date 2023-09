Brandizzo | il fratello di una vittima | “Il video è un testamento”

Leggi su zon

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La polemica non si placa. Il mistero riguardante i cinque operai morti aa causa di un incidente ferroviario nel mezzo del loro turno lavorativo si infittisce. Il treno, arrivato a 160 km/h nel mezzo del loro turno notturno ha rappresentato la fine della vita per quasi tutti, a parte due superstiti. Ora, a parlare è ilmaggiore del più giovane degli operai morti nell’incidente. Anche lui lavora per la stessa azienda per la quale lavorava il, ovvero la Sigifer. Proprio per questo motivo è stato convocato direttamente dalla procura di Ivrea per capire se aprire un cantiere prima di aver bloccato la circolazione dei treni sia un’eccezione o una consuetudine. Secondo gli investigatori, nella squadra disembrerebbe che quattro fossero degli operai comuni e non avrebbero potuto dunque ...