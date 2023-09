Borse Ue in calo con i timori di recessione | occhi sulle banche centrali

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In Germania a luglio i nuovi ordini nel settore manifatturiero sono diminuiti dell’11,7%. In Cina si allentano le tensioni sull'immobiliare con il caso Country Garden in focus. Euro poco mosso, rallenta il greggio

...continuano ad essere in primo piano e leeuropee aprono in ribasso. Dopo le indicazioni di debolezza arrivate dal settore dei servizi in Cina ed Europa, alimentano oggi i timori il forte...In una fase che si conferma debole per l'economia dell'Eurozona , come suggerisce " da ultimo " anche il nettodegli ordini alle fabbriche tedesche che sfiora il - 12% a luglio . Il dollaro si è ...Leasiatiche chiudono la sessione in modo contrastato. I mercati focalizzano la loro attenzione ... InSeul che cede lo 0,74%. Sul fronte macroeconomico, dopo gli ordini all'industria della ...

Borse cinesi in calo, yuan ancora debole sul dollaro Il Sole 24 ORE

In avvio di giornata, Milano perde lo 0,43% nel Ftse Mib, Parigi e' in calo dello 0,85%, Francoforte dello 0,57% come Londra, Madrid dello 0,51% e Amsterdam dello 0,77%. Dopo le indicazioni di ...La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,35% a 28.551 punti.