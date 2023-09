Borse | i timori di recessione investono le banche Milano -1 | 5% maglia nera Ue

(Di mercoledì 6 settembre 2023) I servizi negli Usa proseguono in espansione ad agosto, l'indice Ism sale a 54,5 punti sopra le attese. In Germania a luglio i nuovi ordini nel settore manifatturiero calano dell’11,7%. Rallenta il greggio, crolla il gas a -10%

Tutti in rosso gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, mentre il mercato USA evidenzia scambi negativi per l' S&P - 500 . A pesare sulledi recessione e possibili mosse restrittive delle banche centrali dopo la "pausa" di settembre. Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA , che continua la sessione sui livelli ...di una crescita debole e di un'inflazione vischiosa sono stati alimentati anche dai prezzi ... Leeuropee restano quindi oscurate dall'ombra della stagflazione : cosa aspettarsi Europa ...Gia' in calo fin dalle prime battute suidi un rallentamento dell'economia, che rischia di finire in recessione, leeuropee allargano progressivamente le perdite. In attesa dell'apertura di Wall Street, con i future che ...

Borse Ue ampliano perdite con timori di recessione. Milano zavorrata dalle banche Il Sole 24 ORE

Gas crolla del 10%, lima dello 0,16% il greggio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - L'incertezza sull'economia europea ha tenuto ancora banco sulle Borse europee, che cosi' hanno chi ...Ha per contro sofferto Richemont (-5,22% a 117,00 franchi), sulla scia dei timori relativi alla Cina. Roche (-0,59% a 252,40 franchi) ha segnato un minimo pluriennale, scendendo in giornata sotto i ...