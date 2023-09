(Di mercoledì 6 settembre 2023)pesanti a Piazza Affari, in linea con il comparto europeo, dove il Ftse Mib cede l'1% a 28.364 punti. In attesa di eventuali modifiche alla tassa sugli extraprofitti, gli istituti di credito ...

soffre anche il comparto del lusso con Moncler che lascia sul terreno il 3,4%, Cucinelli lo 0,9% e Ferragamo lo 0,3%. Andamento positivo per Prysmian (+0,9%), Pirelli (+0,8%), Stellantis e ...la storia di giornata è la mossa di Unipol su Banca Popolare di Sondrio . Il gruppo assicurativo emiliano ha confermato di aver avviato le attività propedeutiche all'ottenimento delle ...A meta' seduta sono sui minimi di giornata le Borse europee, conche perde lo 0,93% nel Ftse Mib, Parigi lo 0,8%, Francoforte lo 0,46%, Madrid lo 0,72% e Amsterdam lo 0,51%. In rosso anche i ...

Borsa: Milano scivola a -1% appesantita dalle banche Agenzia ANSA

A Milano soffre anche il comparto del lusso con Moncler che lascia sul terreno il 3,4%, Cucinelli lo 0,9% e Ferragamo lo 0,3%. Andamento positivo per Prysmian (+0,9%), Pirelli (+0,8%), Stellantis e ...Sale ancora Tim dopo ingresso Saudi Telecom in Telefonica (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - Restano alti i timori per l'andamento dell'economia europea, dopo il dato sugli ordini ...