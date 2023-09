Borsa | Milano in calo | vola Popolare Sondrio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ladi( - 0,3%) prosegue in, in linea con gli altri listini europei mentre si guarda all'andamento della crescita globale. A Piazza Affariladi(+7,1%) dopo le ...

Ladi( - 0,3%) prosegue in calo, in linea con gli altri listini europei mentre si guarda all'andamento della crescita globale. A Piazza Affari vola la Popolare di Sondrio (+7,1%) dopo le ...In avvio di giornata,perde lo 0,43% nel Ftse Mib, Parigi e' in calo dello 0,85%, Francoforte dello 0,57% come Londra, Madrid dello 0,51% e Amsterdam dello 0,77%. Dopo le indicazioni di ...***: Europa arretra con timori economia, - 0,3%(RCO). 06 - 09 - 23 09:03:18 (0165) 0 NNNN

Milano apre in calo, Borsa -0,35% - Economia QUOTIDIANO NAZIONALE

Attesa per Beige Book della Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - Le preoccupazioni sul rallentamento dell'economia continuano ad essere in primo piano, cosi' come l'attesa per le ...La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,35% a 28.551 punti. Nel listino principale guadagnano Telecom Italia (+1,61%) e Stellantis (+1,01%). In calo Moncler (-2,86%) e Cnh ...