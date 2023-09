Borsa | Milano frena con le banche ma Unipol spinge Sondrio

... considerando l'appetibilita' degli scali italiani e le aspettative di crescita del traffico aereo in vista del Giubileo 2025 e dalle Olimpiadi- Cortina 2026. E' emersa la necessita' di un ...La paura di una recessione accompagnata dai deludenti dati tedeschi mette alle strette le Borse europee. Più di tutte(Ftse Mib - 1,54% a 28.211 punti) su cui pesa il crollo delle banche con l'eccezione della Popolare di Sondrio (+1,5%) con Unipol che ha chiesto alla Bce di salire. Mentre affonda Mps ( - 5,6%) ...Seduta no per ladi, che fa molto peggio degli altri mercati europei, a causa del maggior peso del comparto bancario, A zavorrar i Listini del Continente, in una giornata caratterizzata da un clima ...

Borsa, Milano frena, Unipol spinge Sondrio". (50 characters)" QUOTIDIANO NAZIONALE

Banche pesanti a Piazza Affari, in linea con il comparto europeo, dove il Ftse Mib cede l'1% a 28.364 punti. In attesa di eventuali modifiche alla tassa sugli extraprofitti, gli istituti di credito ...È morto all’età di 86 anni l’ex presidente della Federazione delle Borse europee che è stato protagonista sia della Borsa delle grida che della moderna Piazza Affari telematica. Aveva 86 anni, i funer ...