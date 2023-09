Borsa | l' Europa apre in calo in attesa della Fed

Le Borse europee avviano la seduta in calo con gli investitori che cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sui tassi d'interesse. L'attenzione si concentra con l'arrivo in serata del ...Dopo le indicazioni di debolezza arrivate ieri dal settore dei servizi in Cina ed, alimentano oggi i timori il forte calo degli ordini alle industrie in Germania ( - 11,7% a luglio, - 10,5% un ...Dopo le indicazioni di debolezza arrivate dal settore dei servizi in Cina ed, alimentano ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...

Apertura Borse oggi, 6 settembre 2023: Europa ancora in ribasso Borse.it

Tra glia ssicurativi occhi su Assicurazioni Generali (-0,29%). Il Leone di Trieste ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza settembre 2033, emesso in formato green, per un ...Le Borse europee avviano la seduta in calo con gli investitori che cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sui tassi d'interesse. L'attenzione si concentra con l'arrivo in serata del ...