Boom di tumori fra gli under 50 per fumo e alcol

Leggi su tpi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Colpisce sempre più giovani: il tumore sta prendendo di mira soprattutto i 50enni e, da qui al 2030, l’allarme riguarderà anche i 40enni. Le cause di questa terribile impennata? Il, l’e l’alimentazione sbagliata. Secondo uno studio, che sarà pubblicato su Bmj Oncology, negli ultimi 30 anni si è registrato un aumento globale deitra gli50: i nuovi casi infatti sono aumentati complessivamente del 79% dal 1990 al 2019. Nel 2019 le nuove diagnosi di cancro nel mondo, per le persone di età compresa tra 14 e 49 anni, erano 3,26 milioni e sono morti di cancro oltre 1 milione di giovani sotto i 50 anni, vale a dire quasi il 28% in più rispetto al 1990. Ora le previsioni per il futuro sono anche peggiori se si guarda all’età, che ci si abbassa in maniera preoccupante: per il 2030 infatti si attende, a ...