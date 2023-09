Bonus benzina da 150 euro per studenti e lavoratori | il governo lavora alla misura Servono 2 miliardi Gli ultimi aggiornamenti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha annunciato che ilè in piena fase operativa su unda 150. Unavoluta per supportare le fasce sociali con redditi più bassi, di fronte all'ondata del caro-prezzi. L'articolo .

Poi il tanto atteso, sempre riservato ai redditi più bassi e stimato in un accredito di 150 per i nuclei con Isee fino a 25mila euro. Al centro dell'attenzione anche il Superbonus , ...''La possibilità di unnon appare la soluzione corretta al problema " spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi ". La misura infatti se da un lato aiuterebbe i nuclei meno ...E si ritiene, nello stesso provvedimento, di non poter più indugiare su unper tutelare gli automobilisti dalla corsa dei prezzi dei carburanti , anche alla luce dei tagli ...

Bonus benzina e bollette, le ipotesi del governo per sostenere i redditi bassi Il Sole 24 ORE

La situazione economica in Italia è di quelle preoccupanti: ecco come il Governo vuole elargire soldi ai più poveri.Con l'autunno alle porte, per il Governo è tempo di un nuovo decreto per risolvere alcune delle principali problematiche del Paese: il caro energia e, quindi, gli aumenti registrati per le bollette di ...