Bonus benzina da 150 euro al posto del taglio delle accise | a chi spetta e requisiti Isee

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 6 settembre 2023)presto potrebbe essere annunciato dal governo ma sarebbe destinato solo ad alcune categorie in particolare che rispecchiano certi. La possibile manovra del governo ha come obiettivo di sostenere le spesefamiglie in difficoltà.da 150aldelIl Governo va per la sua strada chiudendo definitivamente le porte alsui prezzi del carburante ma introducendo eventualmente un. Il Fondo a sostegno di questa misura dovrebbe essere attorno ai 2 miliardi di. Si tratterebbe di una social card ricaricata ...