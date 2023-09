Bonus barriere architettoniche | la denuncia | ' Non si può fingere di avere un disabile in casa | o c' è | o non c' è'

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ne leggo uno adesso: "Togli la vasca, metti la doccia, paghi con lo sconto del 75%". Ma non è così. Non si puòdiunin: o c'è, o non c'è. Va bene tutto ma non si può ...

Leggi anchearchitettoniche, Paita: 'Chiederò all'Agenzia delle entrate di fare chiarezza'architettoniche sacrosanto ma evitare voragini nei conti dello Statoe ...Da nobile obiettivo di inclusività ad un nuovotruffa. È la fine che sta facendo l'incentivo per rimuovere learchitettoniche, che partito con paletti fin troppo restrittivi ora rischia di diventare un lasciapassare per finanziare ...Roma, 5 set. " "Dopo le voragini finanziarie e le truffe legate al Superbonus, ilarchitettoniche non può diventare l'ennesima occasione per mandare in fumo le risorse dello Stato e favorire i furbetti: deve essere uno strumento destinato a favorire la mobilità e l'...

Bonus barriere architettoniche, la denuncia: "Non si può fingere di ... Il Riformista

Parla Vincenzo Falabella, presidente della FISH: «Servono dei criteri di eleggibilità. Deve essere prevista una relazione tecnica asseverata da parte di un geometra» ...Agenzia Roma, 5 set. “Dopo le voragini finanziarie e le truffe legate al Superbonus, il bonus barriere architettoniche non può diventare l’ennesima occasione per mandare in fumo le risorse dello Stato ...