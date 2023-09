Bonucci è già carico | guarda i gol in allenamento

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L'ex Juve Leonardoè pronto per scendere in campo. Il nuovo difensore dell'Union Berlino si allena e ...

L'ex Juve Leonardoè pronto per scendere in campo. Il nuovo difensore dell'Union Berlino si allena e ...... a poche ore dal gong hanno chiuso Pjaca al Rijeka eall'Union Berlino ; nel mezzo Dzeko, Correa, Karlsson e anche il ritorno in Italia di Calafiori. Un mercato col botto, ma ora ètempo ...Solo che mentre Lozano erain viaggio verso Eindhoven, il tedesco aspettava di conoscere il suo ... in questo senso, il casoha fatto ...