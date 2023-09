Urbano, artistico e sociale: questi sono i tre aggettivi che, fin dalla prima edizione, descrivono l'annuale Call for Artists di Cheap , collettivo fondato da 6 donne a, nel 2013. Il progetto, nato come festival, intacca il paesaggio urbano corredandolo di arte contemporanea espressa sui manifesti: l'arte di Cheap, a portata di chiunque passeggi per strada, ...Urbano, artistico e sociale: questi sono i tre aggettivi che, fin dalla prima edizione, descrivono l'annuale Call for Artists di Cheap , collettivo fondato da 6 donne a, nel 2013. Il progetto, nato come festival, intacca il paesaggio urbano corredandolo di arte contemporanea espressa sui manifesti: l'arte di Cheap, a portata di chiunque passeggi per strada, ...

Bologna tappezzata dai manifesti: risposta alla Call for Artists di Cheap Culture

L’edizione del Festival 2023 vede selezionati 156 artisti da tutto il mondo. Dal 6 ottobre il via alla mostra al MAMbo di Bologna ...