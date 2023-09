Bologna | Sartori | 'Orsolini? Trattativa lunga | ma non è mai stato lontano'

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Giovanni, dirigente del, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione di Alexis Saelemaekers: "lo...

Giovanni, direttore dell'area tecnica del, ha parlato del rinnovo di contratto di Riccardo Orsolini Giovanni, direttore dell'area tecnica del, ha parlato in conferenza stampa.

Bologna, Sartori: "Guardiamo agli svincolati, ma speriamo di non doverci attingere" TUTTO mercato WEB

Nel corso della lunga conferenza stampa che ha chiuso il mercato del Bologna, il ds Giovanni Sartori ha spiegato anche le difficoltà nel trattenere alcuni giocatori: "Posch e ...Le mie responsabilità le prendo sempre, ed è per questo motivo che è meglio per tutti che io saluti Bologna, ed anche l’Italia, che mi ha accolto per moltissimi anni. Voglio ringraziare la società, in ...