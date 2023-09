Bologna | Saelemaekers | “Andato via dal Milan dopo l’addio di Maldini Qui posto giusto per me”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “Sto bene, mi sono infortunato al primo allenamento, una piccola distorsione. Adesso sto lavorando tanto per esserci a Verona e sono ottimista, spero di farcela. E’ vero che prima non c’era la voglia di partire, però quandovia ci sono stati dei cambiamenti nella società e nel club. Ho preso la mia decisione di trovare un’altra opportunità e penso di aver fatto la scelta giusta venendo qui”. Così Alexisnella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore delal: “Non c’è proprio un ruolo già deciso, abbiamo delle idee, rimane in ogni caso una posizione offensiva. Con il mister abbiamo parlato della mia posizione anche come trequartista, però non è l’unico ruolo in cui potrò giocare, potrò agire anche ...

