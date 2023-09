Bologna e Napoli | patto per la piccola e media nautica

(Di mercoledì 6 settembre 2023): Giovedì 14 settembre, alle ore 12.00 nella storica sala Tassinari del Comune di, sarà presentata la quarta edizione del Salone Nautico Internazionale diAlla presentazione alla stampa parteciperanno il sindaco diMatteo Lepore, il sindaco diGaetano Manfredi e gli organizzatori dell’evento, il presidente diFiere SpA Gianpiero Calzolari e il presidente di SNIDI (Saloni Nautici Internazionali D’Italia) Gennaro Amato, che accoglieranno i giornalisti per illustrare i contenuti di questo importante appuntamento dedicato allada diporto. Durante la conferenza saranno illustrate, oltre ai contenuti della prossima edizione del Salone ...

... reduce da due vittorie e un pareggio nelle prime tre uscite di campionato contro Udinese,... è una priorità, oltre che una caratteristica del modus operandi di Cristiano Giuntoli: a, ..., inoltre, supera per la prima volta Roma, che scende al terzo posto tra le città con gli ..., invece, è fuori dalle prime dieci città più care in tema di affitti. La situazione non cambia ...Le altre partite Monza - Salernitana, Salernitana - Cagliari, Genoa - Salernitana, Salernitana -, Sassuolo - Salernitana, Salernitana - Lazio, Fiorentina - Salernitana, Salernitana -, ...

Nautica da diporto: accordo Bologna-Napoli per nuovo sviluppo Agenzia ANSA

Rino Marchesi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live ... Testata giornalistica registrata - Aut.Trib.di Bologna n. 8183 del 17/05/2011 AMALA S.N.C. - Direttore Responsabile: ...il Napoli avrà però tra Bologna e Udine (in attesa degli orari definitivi), presumibilmente soltanto 72 ore, rientrerà a Castel Volturno dopo la gara contro Thiago Motta nella notte, avrà due ...