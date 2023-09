Blocco Euro 5 | pronto il decreto per il Cdm L' annuncio di Pichetto Fratin

(Di mercoledì 6 settembre 2023) «Suldei veicoli5 in Piemonte dal 15 settembre sonocon unche porterò al Consiglio dei ministri giovedì 7 settembre. Ilprevede una serie di azioni didi quanto previsto dalla delibera regionale e una ripresa degli accordi del 2017, con una verifica dello stato di attuazione e del cronoprogramma dei nuovi interventi a partire dal 2024». Lo ha detto il ministro Gilberto, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, a margine dell'evento organizzato da Acea e il Tempo intitolato "Acqua = Sviluppo". Sugli stessi temi si era espresso anche il ministro Adolfo Urso «Posso annunciare che sulla base di un confronto già in atto, è verosimile che già nella prossima settimana si ...

ROMA - Le parole del capogruppo della Lega alla Camera e segretario del partito in Piemonte, Riccardo Molinari.Durante il question time è stata affrontata anche il tema del possibile stop alla circolazione dei diesel Euro 5 in Piemonte ... "è verosimile che nella prossima settimana si possa evitare il blocco".