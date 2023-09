Blitz di Caivano | Piantedosi | “Non solo repressione | serve il recupero del minore”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’operazione di polizia non può essere l’unico strumento di intervento, ma bisogna offrire nuove e migliori opportunità ai giovani del territorio”, servono “risposte sul piano sociale, educativo, culturale, delle infrastrutture sportive”. Così il ministro dell’Interno Matteoin un’intervista al Messaggero commentando ildi. Il fenomeno criminale è cambiato. Oggi ci sono “giovani che impugnano le armi e le usano per motivi futili, senza alcun rispetto per la vita altrui”, rileva il ministro. Ecco perché “il governo – spiega – è al lavoro per varare al più presto un pacchetto di misure per garantire più sicurezza nelle nostre città.Il contrasto al fenomeno crescente e preoccupante dell’uso di armi da parte di giovanissimi è sicuramente uno dei temi. Il confronto all’interno ...