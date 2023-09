Blitz Caivano | Piantedosi | “Giovani non hanno rispetto per vita altrui”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In merito aldiha voluto dire la sua il ministro dell’Interno, Matteo, in una intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero” Il territorio campano, in questo periodo, è stato vittima di numerosi episodi di cronaca chesconvolto il nostro Paese. In primis quello delle due cuginette di(ed entrambe di 12 anni) violentate sessualmente (a quanto pare in più di una occasione) da un gruppo di ragazzi che non ha avuto alcuna pietà di loro. Senza dimenticare il musicista di 24 anni, Giovanbattista Cutolo, assassinato con un colpo di pistola a piazza Municipio per futili motivi. Il ministro dell’Interno, Matteo(Ansa Foto) Notizie.comSu quanto sta accadendo ne ha voluto parlare Matteo. L’attuale ministro ...