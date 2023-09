(Di mercoledì 6 settembre 2023) Milanesi di serie A e milanesi di serie B: chi vive in periferia non riceve ascolto da Palazzo Marino e Milano continua a sprofondare nel degrado

irregolari, soprattutto violenti come in questo caso, non possono rimanere sul nostro ... Decine diabusivi, chiedo al sindaco Caramaschi molta fermezza e basta buonismo. Al più ...... nessuna lotta ai graffiti sui muri, via i vigli di quartiere che pattugliavano strade e piazze, campo libero alle borseggiatrici sui mezzi, ai punti di raduno degliirregolari, ai...... via social, al sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro , colpevole di aver assunto due vigilantes per presidiare il camposanto della città ligure daidegli. Ieri sono arrivate le ...

Bivacchi di immigrati nel parco dei bimbi: così Sala ignora le periferie ilGiornale.it

Milanesi di serie A e milanesi di serie B: chi vive in periferia non riceve ascolto da Palazzo Marino e Milano continua a sprofondare nel degrado ...Dopo le segnalazioni dei residenti domenica sera blitz della polizia . I ragazzi dormivano a terra tra i rifiuti. Controlli anche all’R-Nord.