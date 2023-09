Bielorussia | Ambasciata americana invita concittadini a lasciare il Paese

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L’Usa a Minsk di cui l’Ambasciatore Julie Fisher, in una allerta pubblicata sul proprio sito, hato i cittadini americani a non viaggiare inper il continuo supporto che Minsk offre a Mosca nel conflitto ucraino, l’attuazione arbitraria delle leggi locali, il rischio di rivolte e di detenzione. I cittadini statunitensi che si trovano nelsono sollecitati a partire immediatamente, usando l’aereo o uno dei quattro valichi ancora aperti con la Lituania, dopo che nei giorni scorsi Vilnius ne ha chiusi due. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Alcuni giorni fa l’ambasciata degli Stati Uniti a Minsk ha esortato i suoi concittadini a lasciare il territorio della Bielorussia. Per Rau questo è il segnale che “Washington si attende un ...Allarme bomba nelle scuole superiori di Kiev. Mosca: “Respinto un tentato sbarco ucraino sulle coste della Crimea”. Zelensky: “La morte di Prigozhin mostra ...