Biden troppo vecchio per il 73% degli americani Dem disperati cercano alternative | Newsom | Shapiro o

Questi shock sonograndi perché i Paesi possano gestirli da soli. Di conseguenza, c'è meno ... Ciò contrasta nettamente con l'America, dove l'amministrazione di Joesta allineando la spesa ...L'amministrazionesta cercando di firmare un accordo di sicurezza a lungo termine con l'... piuttosto che raggiungere una pace che arrivapresto o a un costoalto per Kiev e il ...IL PRESIDENTE USA E'ANZIANO 3/4 degli americani credono Joead 80 anni siaanziano per correre una seconda corsa presidenziale. A peggiorare le prospettive per il Presidente in ...

Usa 2024, il 73% degli elettori giudica Biden troppo anziano AGI - Agenzia Italia

Ma anche dal nuovo sondaggio del Wall Street Journal, da cui emerge che per la stragrande maggioranza degli elettori il presidente Biden è troppo vecchio per candidarsi a un secondo mandato: ne è ...Il 73% degli elettori registrati considera Joe Biden "troppo vecchio per potersi candidare alla presidenza" nelle elezioni Usa 2024. A circa 14 mesi dal voto per la Casa Bianca, arriva un segnale preo ...