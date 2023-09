Bianca Berlinguer parte con ascolti record su Rete4 9 | 6% di share Presente Mauro Corona | “Dico a De Luca che il capraio afgano è tornato”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) “E’ sempre Carta“, ha solo cambiato rete. Alla ricerca di un nuovo pubblico, abituato a talk show sovranisti e di destra, con una mission precisa per il Biscione: una Rete 4 più pluralista, con aperture a sinistra. E il programma si ripropone con i suoi volti storici, con lo stesso approccio, rindo da quanto visto su Rai3. Il pubblico ha rispostogarantendo unanzacon 1.208.000 telespettatori e il 9,6% di, numeri favoriti anche dall’effetto curiosità e dall’assenza dei competitor “titolari” Giovanni Floris con “DiMartedì” e Nunzia De Girolamo con “Avanti Popolo“. Un successo che assicura un primo impatto positivo, Rete 4 ha superato ampiamente Rai3, ferma con “Filorosso” di Manuela Moreno al 4,2%, e La7 con “In Onda Prima Serata” al ...

Terzo posto per la prima puntata di È Sempre Cartabianca su Rete 4 con l'esordio dia Mediaset con 1.208.000 spettatori e il 9.62% di share. Nelle ultima puntata sulla Rai con ...Flavio Briatore torna ospite su Rete 4 e si mostra molto dimagrito . Particolare che non sfugge alla conduttrice di ' È sempre Cartabianca ',che subito gli chiede: 'Questo 'figurino' a cosa si deve A quale dieta'. 'Al digiuno alternato', spiega l'imprenditore che poi rivela di aver perso 18 chili in un anno . Leggi ...Il 5 settembre su Rete 4 è iniziata la nuova avventura dia Mediaset . La giornalista alla conduzione del nuovo programma ' È sempre Cartabianca ' ha salutato il suo pubblico, quello nuovo di Rete 4 e i vecchi telespettatori ai quali ha ...

Alessandro Orsini ospite di Bianca Berlinguer nella prima puntata di E' sempre Cartabianca, la trasmissione che debutta oggi su Rete4. Il programma è l'erede di… Leggi ...Su Rete4 la prima puntata di E’ Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer 1.208.000 spettatori con il 9.62% di share. La stagione scorsa su Rai3 si era conclusa con 1.345.000 spettatori e 9.6% (ma ...