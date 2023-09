Bianca Berlinguer apre È Sempre Cartabianca in maniera perfetta ricordando la Rai

Leggi su biccy

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tanta attesa per l’esordio dia Mediaset, la conduttrice èstata un volto di Rai 3 e adesso ha traslocato su Rete 4. Ieri sera è andata in onda la prima puntata di ÈCartae la giornalista è entrata in studio nel modo migliore possibile, esprimendo riconoscenza alla Rai e spiegando perché è passata alla concorrenza dopo così tanti anni.dà il benvenuto al pubblico di ÈCarta. “Buonasera e benvenuti a tutti a E’Carta. Forse più di qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anch’io un po’ sorpresa. Ma è stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che ...