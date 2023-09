Bergoglio in Mongolia e quell' accenno a papa Giovanni XXIV | un messaggio? A chi?

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Uno legge i resoconti della strana e in apparenza strampalata visita diin, paese minuscolo nel globalismo cattolico sempre meno globale, uncome un gruppo post punk, come i CSI di Lindo Ferretti, l'asceta appenninico, alla scoperta di Ulan Bator negli anni '90, e più legge e

...rilevante considerate le difficoltà scaturite da tutta una serie di pronunciamenti disul ...è in parte scusato per quelle parole rispondendo ai giornalisti sul volo di ritorno dalla...... il primo per un papa in, ha parlato di Cina, piu' volte citata nel corso della sua visita ad Ulan Bator, della seconda parte della Laudato si', di Sinodo, ma anche di Russia.e' ...Il Papa sta sorvolando ancora laquando incontra i giornalisti per la tradizionale conferenza stampa di fine viaggio. ... Nonostante la stanchezza, le difficoltà fisiche e l'età (...

Torna come un mantra la fissazione di Bergoglio per il suo successore che dovrebbe chiamarsi – secondo lui – Giovanni XXIV. Durante il viaggio di ritorno dalla Mongolia, in conferenza stampa aerea, ha ...A Bergoglio viene chiesto se farà un viaggio in Vietnam, visti i rapporti sempre più stretti e proficui tra santa Sede e Hanoi: “Sicuramente ci sarà, il Vietnam è una terra che merita. Se non andrò io ...