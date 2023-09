Beppe Grillo parla in cinese | il video modificato dall' intelligenza artificiale

Il fondatore del Movimento 5 Stelleè comparso in video sul suo blog e sui social. La particolarità è che parla in cinese, grazie all'intelligenza artificiale che modifica sia il labiale che la voce. Un deep fake studiato ...Un po' come ildelle origini e dei Vaffa Day, ma con la pochette. Il malumore per il fronte con Schlein sta venendo a galla anche esplicitamente. In Piemonte , ad esempio, in vista delle ...Dove c'è, c'è un paradosso. Anche questa volta il fondatore del Movimento 5 stelle ha attirato i riflettori su di sè per un'uscita contestabile: se da una parte tesse le lodi di Pechino; dall'...

Il video messaggio in cinese di Beppe Grillo: «Auspico accordi per una nuova Via del Basilico» Corriere TV

Le più grandi aziende statunitensi sono nettamente indietro rispetto alle loro controparti cinesi quando si tratta di generare entrate da energia rinnovabile. Secondo BloombergNEF, le aziende che comp ...Nel 2020, la spedizione e la restituzione dei prodotti hanno rappresentato il 37% delle emissioni totali di gas serra. Il problema principale può essere attribuito alla voglia di comodità dei ...