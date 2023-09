(Di mercoledì 6 settembre 2023) Colgo l'occasione per salutare e ringraziare tutte le risorse umane di ICS per l'impegno quotidiano a favore del bene comune". "Cultura e Sport rappresentano un binomio fondamentale per promuovere la ...

è il nuovo Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, nominato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro dell'...è il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione dell' Istituto per il Credito Sportivo . Si conclude l'interim di Antonella Baldino che, ad ottobre 2022, assume le funzioni ...e' il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, nominato dal ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il ministro dell'...

Beniamino Quintieri nuovo presidente Istituto Credito sportivo Tiscali Notizie

Beniamino Quintieri è il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, nominato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro dell'Econom ...(Adnkronos) – Beniamino Quintieri è il nuovo Presidente del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo, nominato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Minist ...