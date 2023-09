Benfica | Rui Costa | «Spero di convincere Di Maria a rimanere per più di un anno»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Manuel Rui, presidente del, ha parlato a BTV del ritorno di Angel Diin Portogallo. Ecco le sue dichiarazioni Manuel Rui, presidente del, ha parlato a BTV del ritorno di Angel Diin Portogallo. Ecco le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Ha firmato per una stagione, ma vedremo,di convincerlo adi più. Dinon voleva sapere quale fosse lo stipendio più alto. Mi ha creduto sulla parola, quella cifra era il massimo pagato dal. Non ha contrattato nemmeno un euro. Dobbiamo rendere giustizia a questo signore ed essere felici perché prova piacere nel giocare con questa maglia».

