Benevento | lungo stop per Meccariello | ipotesi ritorno sul mercato

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoArriva una notizia terribile per Andreoletti e il. L’infortunio rimediato dal difensore centrale Biagionel corso della gara d’esordio contro la Turris si è rivelato più grave del previsto. Gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato del ginocchio, che costringerà l’atleta di Airola a rimanere fermo ai box per almeno sei mesi. Ilperde una pedina fondamentale per il suo scacchiere e dovrà ora necessariamente rivolgersi aldegli svincolati per porre rimedio alla falla.al “Liguori” era stato sostituito al 65? da El Kaouakibi. Il suo 2023 calcistico può definirsi praticamente concluso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.