Benevento a caccia di leader e di una buona dose di fortuna

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiTempo e pazienza. Se a questi due ingredienti si aggiungesse anche unadi, forse la ricetta del nuovoavrebbe un sapore più dolce. La Dea Bendata, del resto, non sta certo tendendo una mano alla Strega in questo momento. Una squadra ancora in rodaggio, sconfitta nell’esordio stagionale con la Turris, costretta a prendere atto della perdita, in un colpo solo, di due dei suoi. Biagio Meccariello ne avrà per i prossimi cinque, sei mesi, una stagione, la prima in giallorosso, praticamente compromessa. Camillo Ciano, invece, si rivedrà in campo tra un mesetto. Due colpi in pieno stomaco per una squadra già tramortita e costretta a fare la conta dei presenti. Persi i perni di difesa e attacco, Andreoletti si ritrova costretto a convivere con le ...