Benedetta Scuderi | l’attivista dei Verdi che ha preso in giro Andrea Giambruno in diretta | «L’ho fatto per le vittime colpevolizzate»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 settembre 2023)deiè la donna che ha sfottutocon una battuta in. Il compagno della premier Giorgia Meloni durante la conduzione del suo programma su Rete 4 aveva parlato dello stupro di Palermo: « Se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche, perché poi il lupo lo trovi». E lei, durante il “Diario del Giorno”, gli ha risposto, citando una domanda su Amarena uccisa in Abruzzo: «Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa, perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe». Oggi in un’intervista al...