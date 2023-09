Belen Rodriguez | Senza veli in piscina con mistero sulle Dolomiti | «Prima vacanza con Elio?»

... una famiglia allargata e felice 06/09/23 Fotogallery -, passione ad alta quota con Elio Lorenzoni 05/09/23 Fotogallery - Chiara Ferragni al parco con Leone e Vittoria 05/09/23 ......, che ha calcato il red carpet in occasione della premiere del film Poor Thing , diretto da Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Mark Ruffalo. Per l'occasione, la sorella minore diha ...Ha preso letteralmente il volo l'amore traed Elio Lorenzoni. La showgirl argentina e l'aitante imprenditore bergamasco sono stati infatti paparazzati sulle Dolomiti lanciandosi con il parapendio in quello che è stato un ...

Ha preso letteralmente il volo l'amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni. La showgirl argentina e l'aitante imprenditore bergamasco sono stati infatti paparazzati sulle Dolomiti lanciandosi con il ...Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono entrambi ex partner di Belen Rodriguez e sono i padri dei suoi due figli. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, i due si sarebbero incontrati in ...