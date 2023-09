Belen Rodriguez | l’amore per Elio la fa volare | le foto della vacanza sulle Dolomiti

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il settimanale “Chi” esce in edicola con le immagini eccezionali del romantico weekend cheha trascorso in montagna

...benedettaporcarolifidanzato enea festivaldivenezia gossip mostradelcinemadivenezia pietrocastellitto pietrocastellittofidanzata sifb veneiza80 venezia venezia2023 Articolo precedente...È ormai evidente comeed Elio Lorenzoni non siano più intenzionati a nascondersi. Sempre più affiatati, i due hanno passato un weekend in montagna, lanciandosi anche con il parapendio. Il magazine Chi li ha ...e Elio Lorenzoni sono ufficialmente usciti allo scoperto. Chi li ha fotografati durante un romantico weekend in montagna. Il weekend in montagna dicol suo nuovo amore Elio Come ...

Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono stati protagonisti del gossip per tutta l’estate. Si è parlato d’un addio causato da tradimenti, ma anche di un… Leggi ...Ma non basta. Le foto pubblicate da Chi raccontano il sentimento nato tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, paparazzati dal settimanale, lo stesso che lo scorso luglio aveva svelato per la prima ...