Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni non si nascondono più | amore e divertimento ad alta quota FOTO

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 settembre 2023)edsono statigrafati insieme e felici da CHI durante un weekend in montagna.non nasconde più il suoper, l'imprenditore che è ora al suo fianco, dopo la fine della storia con Stefano De Martino. Dopo lepostate dalla showgirl sui propri social, è ancora una volta CHI a documentare la relazione, pubblicando gli scatti da un romantico week-end in Trentino. Il primo avvistamento era stato segnalato proprio dal settimanale diretto da Alfonso Signorini lo scorso 14 luglio: in occasione del compleanno di Ignazio Moser, l'ex conduttrice de Le Iene era apparsa in atteggiamenti teneri con. Complice l'assenza ...