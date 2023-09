Tutto è bene quel che comincia, non necessariamente bene. Lucianose lo segni sul taccuino che non abbandona mai . Lippi al debutto sulla panchina azzurra ... c'era Volpi in mediana e...L'allenatore francese è stato scelto da Aurelio De Laurentiis come successore di Luciano, ... 215] Telecronaca: Alberto Santi - Commento: FabioBordocampo ed interviste: Maria Pia ...Tutto è bene quel che comincia, non necessariamente bene. Lucianose lo segni sul taccuino che non abbandona mai . Lippi al debutto sulla panchina azzurra ... c'era Volpi in mediana e...

Bazzani: “Spalletti in Nazionale nel momento giusto della sua carriera” Pianeta Milan

Le parole dell'ex attaccante a proposito delle novità che potrebbero arrivare in azzurro con la nuova gestione ...Bucchi: "Raspadori centrale in Nazionale Spalletti l'ha voluto a Napoli e ne conosce le qualità, anche Garcia saprà utilizzarlo" (Napoli Magazine) Direttamente dal ritiro a Coverciano, Giacomo ...