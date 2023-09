Basket | Mondiali 2023 | il Canada batte la Slovenia e raggiunge la Serbia in semifinale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) È ill’ultima squadra semifinalista aidi. Al Manila Mall Of Asia Arena di Pasay (Filippine), i ragazzi di Jordi Fernandez battono laper 100-89 grazie a un grande secondo tempo e raggiungono la(che dopo l’eliminazione dellasi è assicurata un posto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, così come la Germania) nel penultimo atto del torneo. Per la squadra nordamericana si tratta della prima qualificazione in unadi una rassegna iridata. Fondamentali per ilnel match odierno i 31 punti e 10 rimbalzi di Shai Gilgeous-Alexander, i 24 di RJ Barrett e i 14 a testa di Nickeil Alexander-Walker e Dillon Brooks. Per la(che ora andrà a fare il torneo ...

Seconda giornata dei quarti di finale alla FIBA World Cup 2023. La Germania supera la Lettonia dopo un finale di partita da brividi e ora affronterà gli Stati Uniti in semifinale.

Mondiali basket, l'Italia perde con gli Usa e sui social partono gli insulti Adnkronos

Giovedì 7 settembre alle ore 10.45 in programma la sfida per il piazzamento finale live su Rai Sport, Sky Sport Uno, Now e DAZN Per ricominciare dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti e per dare ...Sarà la Germania l'avversaria degli Stati Uniti in semifinale ai Mondiali di basket in corso nelle Filippine. I tedeschi, a Manila, hanno battuto per 81-79 che ha mancato il canestro finale sul filo ...