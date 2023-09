Basket | Mirotic | ' obiettivo Final Four Eurolega'

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Milano, 6 set. - (Adnkronos) - "Milano deve andare alledi, questo è il nostro: non vogliamo essere solo una buona squadra ma una grande squadra, non nascondiamoci". Lo dice il neo acquisto dell'Olimpia Milano Nikola, sugli obiettivi stagione della squadra di Ettore Messina, coach che ritrova dopo l'esperienza insieme al Real Madrid. "Messina ha creduto in me al Real, mi ha dato una possibilità: è uno degli allenatori più forti in Europa. Gli ho detto che sono molto motivato a far parte della sua squadra", aggiunge il 32enne montenegrino naturalizzato spagnolo al microfono di Sky Sport.

2023 - 2024 Serie A Squadra Olimpia Milano Il montenegrino Nikolavuole imitare il connazionale e idolo Dejan Savicevic e vincere a Milano la massima competizione europea per club. ......Nikolacon la nuova maglia dell'EA7 Emporio Armani Milano . Il giocatore montenegrino, noto per le sue straordinarie abilità in campo, ha catturato l'attenzione degli appassionati di...Nella conferenza stampa di presentazione, Nikolaha parlato di ciò che si aspetta da questa sua nuova avventura con l' Olimpia Milano . Il ... Con ilè stato amore a prima vista, ma fino a ...

Olimpia Milano: mercoledì a Vigevano amichevole con Tortona. Intanto Mirotic prende la maglia numero 33 Eurosport IT

Il colpo di mercato di Milano racconta come è diventato un giocatore di basket, fino all’arrivo al Madrid: “Messina ha creduto in me al Real, mi ha dato una possibilità: è uno degli allenatori più ...Il montenegrino Nikola Mirotic vuole imitare il connazionale e idolo Dejan Savicevic e vincere a Milano la massima competizione europea per club. Savicevic riuscì nel 1994 a conquistare la Champions ...