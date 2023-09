Basket | ecco ' Dino Meneghin | storia di una leggenda' | il docufilm presentato il 15 settembre

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Milano, 6 set. - (Adnkronos) - A Milano da giovedì 14 a domenica 17il 9° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, sarà anche stage di una grande biografia del mondo dello sport, attraverso il film documentario 'di una' di Samuele Rossi, prodotto da Solaria Film ed Echivisivi, in collaborazione con Rai Documentari. 'di una' è un viaggio in una delle più emozionanti storie che lo sport italiano abbia regalato ai suoi appassionati. “Super”, come spesso era chiamato dai suoi sostenitori, ha rapun intero ...